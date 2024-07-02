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「誰是被害者2」她突變大魔王！ 蘇慧倫認了「很痛苦」

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
「誰是被害者：第2季」冷面法醫蘇慧倫「變臉」成幕後大魔王。圖／Netflix提供
「誰是被害者：第2季」冷面法醫蘇慧倫「變臉」成幕後大魔王。圖／Netflix提供

張孝全、許瑋甯主演，Netflix懸疑推理影集「誰是被害者：第2季」自上線後便引起廣大討論，全網加入追兇行列，隨著劇情抽絲剝繭，蘇慧倫飾演的法醫，最後竟黑化成連續殺人案的幕後大魔王，暌違12年演技大噴發，令網友大讚「太會演」，連導演也誇：「她就是那種都說沒唸書，結果隔天考超好的同學」。

劇中，蘇慧倫從冷靜沈著的法醫，隨著當年愛女命案的真相一步步被揭開，到最後反轉為命案連續殺人犯、殘忍行兇的反差形象驚豔眾人，讓全網崩潰直呼：「沒想到兇手居然是薛法醫」、「蘇慧倫好會演！把一位母親偏執的愛詮釋的太好了」，被問及收到眾多觀眾反饋的反應，蘇慧倫分享詮釋角色的心境轉折，她透露，進入角色前期真的很痛苦，為了要隱藏自己是大魔王，嘗試各種表演的可能性，就怕露出半點蛛絲馬跡，另一個難處則是戲上檔前的宣傳，因不能劇透，也怕一不小心流露出線索，可能破壞觀眾跟著劇情辦案的感受。

導演陳冠仲笑稱蘇慧倫「就是那種都說沒讀書結果考超好的同學」，他說，「記得第一次碰慧倫姐時，她表現得不愠不火」表示當初蘇慧倫對角色沒把握，沒想到拍到法醫角色虐殺劉俊謙一幕，殘忍行兇的反差形象，驚豔眾人，導演直呼：「馬上就應證了我的直覺。」

劇中，張孝全和蘇慧倫也從一開始的辦案神隊友關係，隨著命案真相揭開，雙方情緒爆發形成對峙，張孝全感謝「學姐」蘇慧倫百分百投入表演情緒，「讓那個當下是非常真實的，是很棒的經驗。」

編輯推薦

蘇慧倫。記者王聰賢／攝影
蘇慧倫。記者王聰賢／攝影
「誰是被害者：第2季」蘇慧倫大反轉成本季大魔王。圖／Netflix提供
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蘇慧倫。記者王聰賢／攝影
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