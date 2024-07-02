遭影射穿名牌愛挑大LOGO 王思佳不忍了當場反擊
八大「WTO姐妹會」日前邀請各國新住民分享「心目中表裡不一的國家」，主持人莎莎、郭彥均示範何謂表裡不一即「假掰」的意思；莎莎說，起初收到節目錄影主題時，想了整晚都想不到例子，但是直到錄影前夕，郭彥均跟她說：「他們叫我講妳假掰，妳哪有假掰？妳很好耶！假掰是什麼意思！？」瞬間讓她心裡明白：「在裝什麼？假掰…」郭彥均趕緊解釋，其實腳本不難，「但是叫我爆料對方不好的內容，我就覺得很難。」
節目邀請來賓、新住民舉例「心中比較矯情的代表國家」，身為美國代表的來賓班傑透露，因為繼父與親戚是義大利人，讓他覺得有時表裡不一，他舉例：「義大利人沒事做的時候會穿運動衣，不理解為什麼全身要名牌、而且LOGO要很大？但是說話時一定要很大聲，怕別人聽不到，好像很怕被當空氣。」
沒料到另一來賓王思佳當天的穿搭，恰巧和班傑口中的敘述不謀而合，他開玩笑形容王思佳「就像是義大利混血，穿衣服一定要讓所有人知道，穿名牌一定要挑有大大的LOGO在胸口。」王思佳則霸氣回應：「有花錢，就要看的出來是什麼牌子，如果還遇到有人問我什麼牌子，我會生氣喔！」對此，來自義大利的馮思翰解釋，義大利人真實穿衣取向「其實買名牌的都是外國人，不是義大利人」，讓大家瞬間恍然大悟。
更多推薦
▪金曲35出包！熱狗開唱無聲糗了 台視5點聲明還原真相
▪亞莉安娜認迷戀「連環殺人魔」 受害家屬狂批：有病
▪金曲35收視成績出爐！最多人搶看這段合體表演
▪才創紀錄…張信哲唱一半突喊卡！揭內幕：丟臉丟到鳥巢
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言