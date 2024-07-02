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言承旭帶傷為陳美鳳慶生 美魔女曬照：謝謝我的小太陽

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
言承旭受傷退賽。圖／截自微博／言承旭
言承旭受傷退賽。圖／截自微博／言承旭

美魔女陳美鳳1日迎來68歲生日，她於社群分享慶生照，「忘年之交」言承旭也驚喜入鏡，陳美鳳曝光言承旭手捧蛋糕的畫面並寫下：「謝謝我的小太陽」。

陳美鳳與言承旭相識超過10年，每每她生日，即便無法到場，祝福仍不缺席，而今年陳美鳳迎來68歲生日，言承旭返台親捧蛋糕為陳美鳳祝壽。

而在曝光的照片中，可見言承旭肘包著紗布，顯然受傷了。他近期在中國大陸錄製實境節目《我在橫店打籃球》，因傷退賽，他日前曬出膝蓋受傷的照片，寫道：「讓大家們擔心了，這次沒有照顧好自己。但是，很期待跟兄弟們再次在籃球場上一塊兒拼搏，等我！ 」而在陳美鳳分享的慶生照中，可見他手部也受傷了。

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言承旭帶傷為陳美鳳慶生。圖／截自臉書／陳美鳳 MeiFen
言承旭帶傷為陳美鳳慶生。圖／截自臉書／陳美鳳 MeiFen

言承旭帶傷為陳美鳳慶生。圖／截自臉書／陳美鳳 MeiFen
言承旭帶傷為陳美鳳慶生。圖／截自臉書／陳美鳳 MeiFen

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