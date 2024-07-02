被問「趙又廷私下怎麼叫妳？」 高圓圓脫口3個字全場笑翻
高圓圓與台灣男星趙又廷結婚10年，近年定居在北京，優雅氣質溫柔性格被公公趙樹海讚是完美媳婦。近日她上綜藝節目被問起「趙又廷私下是如何稱呼她？」答案讓在場來賓笑翻。
高圓圓近來與胡哥上綜藝節目《好六看好劇》宣傳電影，節目中她被問到「又廷哥怎麼叫妳、怎麼稱呼你？」在場所有來賓、觀眾都相當好奇地豎起耳朵，誰知她竟脫口說出「高圓圓」，讓許多來賓都笑得當場「綜藝摔」。
大陸女星高圓圓與趙又廷結婚後，生下女兒Rhea，不過夫妻倆頗為低調，甚少在社群網站分享家庭生活。趙又廷日前受訪時曾表示：「我是一個非常低調的人，把自己該做的事情做好，然後想辦法不加班，提前回家的那種人。」直言「家肯定是在事業之前的。」談及夫妻相處細節時，趙又廷甜蜜地表示：「基本上家裡大小事都是圓圓管。」
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