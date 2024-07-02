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男星搭捷運「不小心坐到博愛座」遭老婦緊盯 嚇喊：很怕被攻擊
大眾運輸「博愛座」讓位爭議頻傳！創作新人姚冠宇（Vanes）透露，搭捷運時因忙著剪片而不小心坐到博愛座，結果卻被一對60歲的年長夫妻緊盯，後來發現自己坐到博愛座後，趕緊「跳」起身換位置。
姚冠宇今早在threads透露，搭乘台中捷運時專心顧著剪片，過程中一對60多歲的夫妻一上車就走過來他旁邊，「我心想對面一整排空的，幹嘛一定要坐我旁邊，他們一坐下來阿姨整個轉過來盯著我看了大概五秒」他這才意識到誤坐博愛座，嚇得趕緊跳起來換座位，事後也在threads上道歉稱：「我對不起全台灣的『老人、孕婦、行動不便或抱小孩之旅客』」
發文一出，粉絲笑說：「跳起來，好有畫面～」姚冠宇回說：「真的很怕被攻擊」；有網友則認為他其實可以繼續坐著，因為旁邊還有很多位置，姚冠宇尷尬表示：「我就擔心她在等車廂坐滿再來修理我」。
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