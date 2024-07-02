快訊

海霸王高雄工廠火警 火舌濃煙竄升出動至少9車20人搶救

證交所公布「這大廠」非主管薪資 勇奪電子產業100人以上公司第一名

提修選罷法「加嚴連署」獲藍支持 綠委火速撤案原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男星搭捷運「不小心坐到博愛座」遭老婦緊盯 嚇喊：很怕被攻擊

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
姚冠宇。圖／超級娛樂提供
姚冠宇。圖／超級娛樂提供

大眾運輸「博愛座」讓位爭議頻傳！創作新人姚冠宇（Vanes）透露，搭捷運時因忙著剪片而不小心坐到博愛座，結果卻被一對60歲的年長夫妻緊盯，後來發現自己坐到博愛座後，趕緊「跳」起身換位置。

姚冠宇今早在threads透露，搭乘台中捷運時專心顧著剪片，過程中一對60多歲的夫妻一上車就走過來他旁邊，「我心想對面一整排空的，幹嘛一定要坐我旁邊，他們一坐下來阿姨整個轉過來盯著我看了大概五秒」他這才意識到誤坐博愛座，嚇得趕緊跳起來換座位，事後也在threads上道歉稱：「我對不起全台灣的『老人、孕婦、行動不便或抱小孩之旅客』」

發文一出，粉絲笑說：「跳起來，好有畫面～」姚冠宇回說：「真的很怕被攻擊」；有網友則認為他其實可以繼續坐著，因為旁邊還有很多位置，姚冠宇尷尬表示：「我就擔心她在等車廂坐滿再來修理我」。

延伸閱讀

「黑色酸臭液體」從天而降！楊小黎全身被淋 慘況曝：眼睛睜不開

被問「趙又廷私下怎麼叫妳？」　高圓圓脫口3個字全場笑翻

劉家昌控甄珍「收買北京公安」 喊話：死前能唱《我是中國人》

李敏鎬崩壞拍廣告「腫到沒脖子」 畫面曝光網驚呆：以為是特效

相關新聞

被問「趙又廷私下怎麼叫妳？」　高圓圓脫口3個字全場笑翻

高圓圓與台灣男星趙又廷結婚10年，近年定居在北京，優雅氣質溫柔性格被公公趙樹海讚是完美媳婦。近日她上綜藝節目被問起「趙又廷私下是如何稱呼她？」答案讓在場來賓笑翻。

男星搭捷運「不小心坐到博愛座」遭老婦緊盯 嚇喊：很怕被攻擊

大眾運輸「博愛座」讓位爭議頻傳！創作新人姚冠宇（Vanes）透露，搭捷運時因忙著剪片而不小心坐到博愛座，結果卻被一對60歲的年長夫妻緊盯，後來發現自己坐到博愛座後，趕緊起身換位置。

李敏鎬崩壞拍廣告「腫到沒脖子」 畫面曝光網驚呆：以為是特效

李敏鎬近期合作的保養品廣告曝光，影片中他的臉腫了一大圈，某些角度甚至出現「臉與脖子黏在一起」畫面，再度引發網友熱議。

亞莉安娜認迷戀「連環殺人魔」 受害家屬狂批：有病

流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）日前接受訪問，自爆年輕時，曾迷戀連環殺人魔傑佛瑞達默（Jeffrey Da...

上節目秀愛馬仕絲巾1破綻「遭疑是假貨」 成語蕎：記錯品牌

成語蕎日前上「女人我最大」，介紹一款爸爸送的精品品牌包，還有愛馬仕絲巾，不過有眼尖觀眾發現絲巾恐是假貨，而成語蕎透過經紀人回應是記錯品牌。

恐龍家長當眾賞小孩巴掌 Sandy無能為力崩潰爆哭

「小明星大跟班」最近討論「恐龍家長一個比一個還難搞，心好累！老師越來越難當」，曾在國中教書的主持人Sandy吳姍儒很有感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。