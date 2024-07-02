李敏鎬崩壞拍廣告「腫到沒脖子」 畫面曝光網驚呆：以為是特效
男神李敏鎬這幾年常常因為臉圓嘟嘟而登上媒體版面，今年初他前往米蘭時裝周前現身仁川機場，當時他體態看起來彷彿瘦了許多。近日有網友挖出他新拍攝的廣告，發現他的臉又再次變胖，立刻引發熱議！
李敏鎬近期合作的保養品廣告曝光，影片中他的臉腫了一大圈，某些角度甚至出現「臉與脖子黏在一起」畫面，再度引發網友熱議。
影片一出，有網友認為「帥度不減」、「應該只是攝影問題」，但也有不少粉絲嚇呆直呼：「這種狀態居然還有廣告」、「好像開了大臉特效」、「胖到讓我以為是神童」、「怎麼會這麼腫？醫美過度了」、「真沒P圖？」。
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