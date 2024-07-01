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首爾市政廳附近嚴重車禍！韓媒：汽車衝撞路人「至少6死8傷」

亞莉安娜認迷戀「連環殺人魔」 受害家屬狂批：有病

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
亞莉安娜。（路透資料照片）
亞莉安娜。（路透資料照片）

流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）日前接受訪問，自爆年輕時，曾迷戀連環殺人魔傑佛瑞達默（Jeffrey Dahmer），且有興趣與對方相約吃飯，此番言論一出，仍引來受害者家屬及網友的批評，認為這種言論，形同在受害者傷口上撒鹽，要求她公開道歉。

亞莉安娜在接受潘巴奇利（Penn Badgley）的訪問時，提到自己對於病態行為很好奇，會以一個觀察的角度去思考人為何會做出這類行為，又為何耽溺其中，也因此對潘巴奇利在主演影集「安眠書店」的跟蹤狀態產生興趣，她甚至邀請對方在自己歌曲「The Boy is Mine」的MV，扮演市長，自己則演出迷戀市長的跟蹤狂。

由於她對這類病態行為的迷戀，在Podcast節目上，被問到是否有什麼幻想、想跟誰共進晚餐？亞莉安娜笑說：「我年輕時非常迷戀連環殺手達默，他非常迷人，我很想和他共進晚餐。」瞬間引起大量網友批評，認為她價值觀「非常有問題」。

其中一位死於傑佛瑞達默手上的受害者Tony Hughes的母親和妹妹痛心表示，「希望她知道她的言論傷害了很多人，她所說的話讓我非常痛心，讓我想起兒子的痛苦。」更批評她的腦袋有問題，無法接受怎能說出不負責任的話，氣憤說道：「我完全不認為她這番說話很有趣，更不應該向年輕人傳輸這樣的訊息！」

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