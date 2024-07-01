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上節目秀愛馬仕絲巾1破綻「遭疑是假貨」 成語蕎：記錯品牌

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
成語蕎上「女人我最大」介紹爸爸送的Versace水藍色托特包。 圖／擷自YouTube
成語蕎上「女人我最大」介紹爸爸送的Versace水藍色托特包。 圖／擷自YouTube

成語蕎日前上「女人我最大」，介紹一款爸爸送的精品品牌包，還有愛馬仕絲巾，不過有眼尖觀眾發現絲巾恐是假貨，而成語蕎透過經紀人回應是記錯品牌。

成語蕎在「女人我最大」節目上提到爸爸送她一個Versace水藍色托特包，而全台只有一個，價格約6萬元左右，還因為怕白色手把容易弄髒，所以特地用愛馬仕絲巾綁住，不過有觀眾向「鏡週刊」爆料指出，愛馬仕絲巾恐是假貨，因為該位觀眾發現到，節目上絲巾露出的標籤上印著「Made in China」。

該位觀眾表示愛馬仕品牌所有的產品均由法國工廠製造，決不會假手其他國家製造，所以愛馬仕的正品標籤都是印上「Made in France」，因此懷疑成語蕎所說的愛馬仕絲巾是假貨。對此，成語蕎的經紀人回應，是成語蕎的爸爸記錯品牌，再加上成語蕎口誤，所以絲巾不是愛馬仕品牌。

成語蕎上「女人我最大」介紹爸爸送的Versace水藍色托特包。 圖／擷自YouTube
成語蕎上「女人我最大」介紹爸爸送的Versace水藍色托特包。 圖／擷自YouTube

成語蕎介紹Versace包包手把上綁的是愛馬仕絲巾，但標籤印著「Made in China」被觀眾質疑是假貨。 圖／擷自YouTube
成語蕎介紹Versace包包手把上綁的是愛馬仕絲巾，但標籤印著「Made in China」被觀眾質疑是假貨。 圖／擷自YouTube

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