恐龍家長當眾賞小孩巴掌 Sandy無能為力崩潰爆哭

「小明星大跟班」最近討論「恐龍家長一個比一個還難搞，心好累！老師越來越難當」，曾在國中教書的主持人Sandy吳姍儒很有感觸，感嘆：「獎懲制度根本就沒用，因為可以做愛校服務，或者升了一個年級就會全部抵銷，像弟弟（鹿希派）國中裡的花，就都是他種的，所以要記警告時，小朋友都說『妳記啊！記大過也沒關係』。」

Sandy也遇過奇葩家長：「譬如6/1要考試，有家長打電話跟我說『考試壓力非常大，可不可以5/20先給考卷，我們不會把答案洩漏出去，或者妳出A、B卷讓我們先考』。」即便她以對其他學生不公平為由拒絕家長，但對方還是不死心：「他說『那妳就去問其他家長，有沒有人想要5/20先考』。」

Sandy還提到如何教育家長也是老師的一大難題：「有個孩子是侏儒症的小朋友，但他的智力發展是正常的，他上課不專心，我都跟他講『不用考得怎麼樣，有把筆記寫下來就好』。」但幾次苦勸，小孩都不以為意：「他還直接把桌子往外推說『怎樣！我就特教生』，我火就有點上來，把他抓到辦公室，他爸來接他，聽到我越講越氣，就衝進來說『現在什麼情況』，然後從背後賞他巴掌。」

而家長斥責孩子的話，讓她印象深刻：「他說『你已經是特教生了，憑什麼惹麻煩』，我聽到開始爆哭，哭到不行，心想難怪他每次都說『我就特教生』，因為他已經被植入這個概念了，但老師要怎麼去教育家長？老師根本就沒時間、也沒空間去多做這些事。」

鍾欣怡則遇過恐龍家長把老師當保母使喚：「有人在班上群組直接講『我孩子今天沒吃早餐，老師可以幫忙買火腿三明治嗎』？我看到就不由自主地點開他的大頭照，想看一下是何方神聖。」

梁赫群聽完也分享：「兒子校外活動要去動物園，有家長就說動物園又熱又臭，可不可以去逛百貨公司，看商品也能訓練審美觀。」同場的老師來賓對此都很習以為常，甚至還有人遇過夫妻鬧離婚，把老師當成心理諮商師，而鍾欣怡很怕自己被誤會是恐龍家長，不太敢在群組發表意見。

梁赫群以韓國老師因恐龍家長霸凌輕生為例，希望家長不要再為難老師：「我兒子都不講學校的事，我只能在家長日時，透過跟老師聊天，知道他每天在做什麼，但老師也真的很厲害，每天要備課、改作業，但他都講得出來每個小孩在學校的事。」

梁赫群也提到自己有今日的成就，都要歸功於求學時期遇到好老師：「我國中也不喜歡念書，老師就說『你去工廠工作，國中畢業跟肄業的薪水不一樣喔』，他一句話打醒我，我想說我為什麼要去工廠上班？我為什麼會國中肄業？我就趕快去參加考前衝刺班，考上理想的學校，所以一直到現在，我都很感謝那位老師。」相關內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點播出。

梁赫群希望家長們放過老師。圖／中天提供

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