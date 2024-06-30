快訊

小心手持風扇爆炸！ 台電教戰「3不1要」：睡覺時勿充電

北市信義區38度橙色高溫燈號 士林社子站測39.1度

彰化超夯明星國中超額168人 校方退畢業證書引家長不滿

房產不留女兒！吳淡如決定賣了「小熊書房」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
小熊書房是梅花湖畔最美風景。圖／小熊書房提供
小熊書房是梅花湖畔最美風景。圖／小熊書房提供

吳淡如2010年買下宜蘭小熊書房並經營餐廳，使梅花湖一度成為熱門觀光景點。不過近期由於店長的健康因素必須退休，身為房東的吳淡如打算另尋有緣人接手。

吳淡如當年以女兒為名開設小熊書房，興致勃勃地投入經營，開幕初期因人手不足，她還親自下場洗碗，這份熱情和努力讓小熊書房餐廳成為當地的熱門景點，吸引了大量遊客和當地居民。

2020年新冠肺炎疫情蔓延，吳淡如本想結束營業，後來選擇退居幕後，將經營重任交給弟媳婦，也就是現在的店長，自己則扮演起房東的角色。為了讓小熊餐廳能夠持續經營，她僅向弟媳婦收取少少的租金，這樣的安排讓餐廳在疫情期間得以堅持下去。

弟媳婦在這五年中盡心盡力地經營著餐廳，但近期因身體狀況不佳，吳淡如不得不與弟弟討論，勸弟媳婦休息，將經營重擔暫時放下，而且小熊書房近年來與飯店廚師合作轉型線上餐飲，餐點上架於電商平台，像是義大利麵品項的銷售量十分亮眼，收入甚至超過實體店面。

吳淡如坦言，如果能遇到一位不錯的餐飲老闆來接手經營，她將十分樂見其成。小熊書房佔地200坪，內部空間約80坪，當初花500萬元裝潢，若以投資角度來看，算是不賺不賠的投資，賺的是經營實體店面的經驗，對現在經營電商也有一定的幫助。

她感慨地說：「我不忍心看到梅花湖再次衰退，回到2010年前的模樣。」這份對梅花湖的深厚情感，讓她希望能有新的人來延續這份繁榮。

當初她為了女兒購買小熊書房，然而，隨著時間的推移，女兒不太有什麼記憶，加上她現在台中唸書，未來也不太可能對經營餐廳產生興趣。吳淡如認為，沒有必要將房產留給女兒，她更希望梅花湖能夠繼續熱鬧繁榮。她說：「我就不想看到它荒廢，如果有連鎖品牌進駐，我未來還可以去喝杯咖啡，我自己現在沒有力氣經營，弟媳也要退休了。」

吳淡如希望能有新的經營者接手小熊，延續這份美好，讓梅花湖繼續成為人們心中的美麗景點，她說：「自己的人生還有別的目標，餐廳有開過就好了。」對她來說，成功不必在她，希望未來有更好的經營者，讓梅花湖持續閃閃發光。

小熊書房是梅花湖畔最美風景。圖／小熊書房提供
小熊書房是梅花湖畔最美風景。圖／小熊書房提供

相關新聞

房產不留女兒！吳淡如決定賣了「小熊書房」

吳淡如2010年買下宜蘭小熊書房並經營餐廳，使梅花湖一度成為熱門觀光景點。不過近期由於店長的健康因素必須退休，身為房東的...

金曲35慶功／感言遭陸抵制！巴奈回應了

巴奈憑「夜婆」奪得第35屆金曲獎最佳台語專輯獎，上台致詞提到「金曲獎35年，但你們知道嗎？天安門事件也剛好35年」，在大...

金曲35／草東沒有派對奪3大獎 深夜發文感謝「所有聽見我們聲音的人」

草東沒有派對在第35屆金曲獎獲得年度專輯、最佳華語專輯、最佳樂團三大獎，是今年的大贏家，不過他們因為在貴陽參加泡泡島音樂節活動，所以無法到場親

金曲35慶功／流產4次嚇壞 台語歌后黃妃決定封肚不生了

黃妃3度封后，即將追上江蕙5座、黃乙玲4座紀錄，她表示非常想念已故的父母，至後台受訪時仍淚如雨下，她說：「今天是媽媽的母...

金曲35慶功／拿完歌王就衝表演！熱狗高舉胸罩曝婚禮進度

新科歌王熱狗MC Hotdog昨晚在金曲獎上拿完獎，就馬不停蹄上工！30日凌晨1點突現身第15屆正宗華語金曲之夜...

2女神好Q！湯唯合體林青霞「相視而笑互比YA」 名導也入鏡

２女神典禮相見歡，湯唯分享合照，不僅有兩人相視而笑，還有一起比YA的俏皮畫面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。