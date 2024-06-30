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金曲35／草東沒有派對奪3大獎 深夜發文感謝「所有聽見我們聲音的人」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
草東沒有派對。 圖／擷自微博
草東沒有派對。 圖／擷自微博

草東沒有派對在第35屆金曲獎獲得年度專輯、最佳華語專輯、最佳樂團三大獎，是今年的大贏家，不過他們因為在貴陽參加泡泡島音樂節活動，所以無法到場親自領獎，30日凌晨2點多，草東沒有派對在社群發文感謝。

草東沒有派對臉書全文：

大家晚安，

首先深深地謝謝金曲獎，謝謝所有辛苦的評審及典禮工作人員們。

時隔七年的鼓勵，仍舊是相當振奮且無比榮幸的。

對我們來說，每個在這條路上持續努力的創作者，和所有辛苦付出的幕前幕後工作者，以及所有聽眾們⋯都是成就這個音樂場景至關重要的角色，謝謝你們。

何其幸運能在這麼多出色的作品中獲得肯定。

我們還在努力回到單純創作的路上，也還在學習如何面對這些時光的重量。

人生可能沒有辦法重新開始，但生活或許可以盡力試試看。

願所有當下都能被好好珍惜。

謝謝所有願意伸出雙手的人們，

謝謝曾經陪伴我們走過最艱難這段路的每個家人朋友和好夥伴們，

謝謝那些不離不棄和信任，支撐著我們。

謝謝所有聽見我們聲音的人。

大家好，我們是草東沒有派對。

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