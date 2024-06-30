金曲35慶功／流產4次嚇壞 台語歌后黃妃決定封肚不生了
黃妃3度封后，即將追上江蕙5座、黃乙玲4座紀錄，她表示非常想念已故的父母，至後台受訪時仍淚如雨下，她說：「今天是媽媽的母難日（黃妃農曆生日），所以特別思念祂們。」她事後也坦言，站在台上一度腦筋空白，完全講不出話，後來她抬頭看天，竟意外看見父母的樣貌，思親之情溢於言表。
慶功宴上，師弟李子森與杜忻恬力挺站台，寶貝兒子還獻吻，她透露兒子常聽她的歌，也很喜歡表演。打趣說：「聽我的歌，就不會唱科目三了」，
黃妃跟老公育有一個寶貝兒子，她本來一直想要拚二寶，無奈多年前歷經第4次流產整個人被嚇壞，還想再拚第2胎嗎？黃妃嘆氣說：「現在已經放棄了 我流產過4次，很心痛。而且從那一次之後，就不想要再生了，每次要上廁所都很痛苦 ，看到有血就擔心沒心跳了。」
黃妃還說：「其實流產後有跟老公討論要領養，可是他不要 ，後來想說要做試管嬰兒，他也不要。」話一說完也決定要封肚。
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