金曲35慶功／拿完歌王就衝表演！熱狗高舉胸罩曝婚禮進度

新科歌王熱狗MC Hotdog昨晚在金曲獎上拿完獎，就馬不停蹄上工！30日凌晨1點突現身第15屆正宗華語金曲之夜，當本場活動的神秘嘉賓，拿完歌王就到場獻唱金曲「我愛台妹」格外有意義，也讓現場High到最高點！

熱狗衝上舞台大唱「我愛台妹」，全場跟著熱唱，還有男粉絲激動衝上舞台擁抱熱狗，最後被工作人員和旁邊的人拉下台，唱到尾聲更有歌迷開心到呼應歌詞把「奶罩」丟上舞台，高舉胸罩的熱狗順勢聞了一下，讓全場沸騰。

熱狗相隔17年奪下生涯首座金曲歌王獎項，他在現場受訪時透露，金曲獎當天是很驚喜很意外的奇幻之旅，自信說：「我的演出真的是很好看，演出比我錄音室作品更屌，雖然今天金曲發生演出事故，可能我舞台經驗很多， 可以用很即興的身體反應渡過危機。」

問到是否要跟交往多年已登記的老婆鄭年均繼續展開奇幻之旅補辦婚禮？他笑說：「如果有一定會跟大家報告。」接著表示兩人都對辦婚禮感到麻煩，「我們有暫時講好不辦婚禮，反正已經在一起很久，只是形式上的問題。」奪下首座歌王，他笑說，要慶功玩到天亮。 新科歌王熱狗MC Hotdog現身第15屆正宗華語金曲之夜High唱。記者吳致碩／攝影 新科歌王熱狗MC Hotdog現身第15屆正宗華語金曲之夜High唱。記者吳致碩／攝影 新科歌王熱狗MC Hotdog現身第15屆正宗華語金曲之夜High唱。記者吳致碩／攝影

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