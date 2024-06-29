快訊

金曲35／熱狗饒舌稱王、孫盛希登后座！「草東」奪3大獎 完整得獎名單曝光

松山機場驚傳停電「行李出不來」 民航局揭事故原因

2女神好Q！湯唯合體林青霞「相視而笑互比YA」 名導也入鏡

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
湯唯與林青霞同比YA。圖／截自IG／tangwei_mbox
湯唯與林青霞同比YA。圖／截自IG／tangwei_mbox

「2023-2024影響世界華人盛典」28日晚間於香港會展中心舉行，一代女神「東方不敗」林青霞獲得「影響世界華人特別致敬大獎」，而大陸女星湯唯則獲得「影響世界華人大獎」，２女神典禮相見歡，湯唯分享合照，不僅有兩人相視而笑，還有一起比YA的俏皮畫面，香港導演徐克也出現在2女神合照中。

編輯推薦

湯唯分享與林青霞、徐克合照。圖／截自IG／tangwei_mbox
湯唯分享與林青霞、徐克合照。圖／截自IG／tangwei_mbox

湯唯分享與林青霞合照。圖／截自IG／tangwei_mbox
湯唯分享與林青霞合照。圖／截自IG／tangwei_mbox

湯唯分享與林青霞合照。圖／截自IG／tangwei_mbox
湯唯分享與林青霞合照。圖／截自IG／tangwei_mbox

相關新聞

2女神好Q！湯唯合體林青霞「相視而笑互比YA」 名導也入鏡

２女神典禮相見歡，湯唯分享合照，不僅有兩人相視而笑，還有一起比YA的俏皮畫面...

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

「美麗島電子報」董事長吳子嘉日前拋出震撼彈，表示自己近期內不會再上節目，外界質疑他是因為和東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑鬧...

歐陽妮妮「Yes,we do！」 張書豪求婚成功

歐陽妮妮與張書豪自2019年合拍戲劇「腦波小姐」結緣，穩定交往至今，感情相當甜蜜，今(29日)2人透過IG宣布求婚成功，...

就是要親吳謹言！王星越3度求吻遭拒內幕曝光

吳謹言、王星越主演古裝復仇劇「墨雨雲間」日前播畢，該劇自開播後引發熱度不減，大結局更是討論度更是爆棚，成為上半年陸劇大黑...

黑粉嗆「不雅片滿天飛」！ 重機女神不忍全說了：後悔沒告小玉

有「重機女神」的稱號的網紅咪妃，她在2021年結婚，隔年生下女兒成為新手媽媽。近日她上傳一段影片，不料留言區卻有網友吵起來，甚至還嗆咪妃「一堆外流片」，她氣到私訊對方。昨（27）日咪妃忍不住公開與網友的私訊對話，並表示：「希望大家在攻擊其他人之前，都能冷靜思考事情的原委。」

李佳穎1秒落淚！備孕發福被問「最近吃很好」 親弟不捨吐真相

41 歲李佳穎去年閃嫁交往8個月、小9歲男友後，小倆口一直希望為新婚家庭增添新成員，昨（27日）她開心宣布試管懷孕成功，目前已懷孕5個月。而這一切看在導演弟弟李柏儒眼中卻相當不捨，直言這2年被問到姊姊變胖的事情，「吃了很多的苦才是真的。」讓李佳穎忍不住淚崩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。