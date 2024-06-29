2女神好Q！湯唯合體林青霞「相視而笑互比YA」 名導也入鏡

41 歲李佳穎去年閃嫁交往8個月、小9歲男友後，小倆口一直希望為新婚家庭增添新成員，昨（27日）她開心宣布試管懷孕成功，目前已懷孕5個月。而這一切看在導演弟弟李柏儒眼中卻相當不捨，直言這2年被問到姊姊變胖的事情，「吃了很多的苦才是真的。」讓李佳穎忍不住淚崩。

2024-06-28 16:36