和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

「美麗島電子報」董事長吳子嘉日前拋出震撼彈，表示自己近期內不會再上節目，外界質疑他是因為和東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑鬧翻，而他27日上「POP大國民」被主持人錢怡君問到不上電視的真實原因，也親自做出了回應。

吳子嘉在「POP大國民」表示，自己確實決定不再上節目，原因是現在AI技術日新月異，他也要對「美麗島電子報」進行重整，所以這段時間他會專心在「美麗島電子報」的整合工作上，不會再分心上節目，錢怡君又進一步追問，表示近來出現他和劉寶傑鬧翻的傳言，他澄清最近和劉寶傑私下沒有任何對話，自然沒有鬧翻的可能性，他從來不會真的和誰鬧翻，像他今年總統大選和「館長」陳之漢針鋒相對，但選完就沒事了，也沒有真的去告對方。

東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。圖／摘自YouTube

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