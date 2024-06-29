歐陽妮妮「Yes,we do！」 張書豪求婚成功
歐陽妮妮與張書豪自2019年合拍戲劇「腦波小姐」結緣，穩定交往至今，感情相當甜蜜，今(29日)2人透過IG宣布求婚成功，更一起發文「Yes, we do」！照片中，張書豪在一片花海中下跪送上戒指，穿著婚紗的歐陽妮妮接受求婚燦笑如花，畫面十分浪漫。
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