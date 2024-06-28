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就是要親吳謹言！王星越3度求吻遭拒內幕曝光

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
「墨雨雲間」中，吳謹言(左)首搭王星越碰出全新CP感。圖／愛爾達電視提供
「墨雨雲間」中，吳謹言(左)首搭王星越碰出全新CP感。圖／愛爾達電視提供

吳謹言、王星越主演古裝復仇劇「墨雨雲間」日前播畢，該劇自開播後引發熱度不減，大結局更是討論度更是爆棚，成為上半年陸劇大黑馬，劇組釋出幕後花絮，一場離別戲，王星越更3度求吻戲遭拒，引來網友紛紛留言：「20多歲，正式藏不住事的年紀」，連標記「王星越正是喜歡親嘴的年紀」也登上熱搜，令網友笑翻。

劇中，吳謹言、王星越分飾的淮鄉第一才女、肅國公從對立到合作，在相處過程中漸生情愫，直到成婚，高顏值超強CP感，一直是話題焦點，最近劇組釋出一場離別戲試戲花絮，當吳謹言說完「我等你回來」，王星越即轉頭對導演說「這不親一下？這不得（親一下）？」導演立刻說「不親」。

試到擁抱戲，王星越又爭取「這不親一下，說不過去了」，導演回「不好」後，上前讓他轉頭離去，而向吳謹言示範從後抱住男主角，王星越不死心，第3度對導演說「這我回頭，不親她一下？」導演直接給答案「不回頭，你就走了」，3度求吻戲通通遭到駁回，王星越掛著滿頭問號，只能無奈攤手。

隨著「墨雨雲間」爆紅，年僅22歲的男主角王星越也憑藉著高顏值、出色演技，人氣跟著水漲船高，本名王濤的王星越15歲就考上北京中央戲劇學院，在「墨雨雲間」中飾演岳父的演員蘇可，戲外正好是他的大學老師，對於他的表現，蘇可大讚：「不是及格，是優秀。」

吳謹言(左)和王星越傳出有望二搭，粉絲樂壞了。圖／摘自微博
吳謹言(左)和王星越傳出有望二搭，粉絲樂壞了。圖／摘自微博

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