黑粉嗆「不雅片滿天飛」！ 重機女神不忍全說了：後悔沒告小玉
有「重機女神」的稱號的網紅咪妃，她在2021年結婚，隔年生下女兒成為新手媽媽。近日她上傳一段影片，不料留言區卻有網友吵起來，甚至還嗆咪妃「一堆外流片」，她氣到私訊對方。昨（27）日咪妃忍不住公開與網友的私訊對話，並表示：「希望大家在攻擊其他人之前，都能冷靜思考事情的原委。」
咪妃透露，有網友聲稱她的外流影片滿天飛，她則氣得主動私訊問對方，對方竟回說只是不滿黑粉的素質，更稱在群組中看到她的外流片才這麼說；雖然對方後來道歉，但仍被她臭罵一頓。
咪妃解釋，她自己的確看過自己的換臉片，坦言效果逼真到讓她也感到不好意思。她當時聽取朋友建議後決定不對小玉提告，不料近日遭到黑粉攻擊，讓她相當後悔當時的決定。而她最後也意識到，其實網友們只是被風向帶著走，因此決定原諒對方。
影片最後，咪妃強調，在這個資訊快速傳播的時代，希望大家在討厭、謾罵人之前都能先加以求證，因為言論的傷害不亞於拳頭，「希望大家在攻擊其他人之前，都能冷靜思考事情的原委。我只是沒想到小玉（朱玉宸）事件過了這麼久，還是被散播是外流影片。」
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