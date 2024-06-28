李佳穎1秒落淚！備孕發福被問「最近吃很好」 親弟不捨吐真相
41 歲李佳穎去年閃嫁交往8個月、小9歲男友後，小倆口一直希望為新婚家庭增添新成員，昨（27日）她開心宣布試管懷孕成功，目前已懷孕5個月。而這一切看在導演弟弟李柏儒眼中卻相當不捨，直言這2年被問到姊姊變胖的事情，「吃了很多的苦才是真的。」讓李佳穎忍不住淚崩。
李佳穎昨天大方公開懷孕喜訊，而弟弟李柏儒則在社群平台透露，這兩年間被許多朋友問起：「你姊最近好像吃得很好？」坦言「吃了很多的苦才是真的。」他解釋，一路看著姊姊從備孕到是管過程打針、吃藥、水腫...等等，「只能說真的很不容易，辛苦你了，你一直是最勇敢的那個人」，最後更祝福李佳穎一切平安順利。
李柏儒的深情告白也讓李佳穎情緒潰堤，更轉發弟弟的發文寫下：「我弟的文字讓我半秒落淚。」更拍下自己哭的模樣，哽咽表示：「我弟的文字也太感人了吧！我整個一秒落淚。」
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