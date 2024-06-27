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李善均遺作曝光！ 生前與2兒互動吐：感到很安心

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
李善均遺作「寂噤計畫」7月17日將在台灣上映。圖／車庫娛樂提供
李善均遺作「寂噤計畫」7月17日將在台灣上映。圖／車庫娛樂提供

南韓影星李善均去年捲入染毒案，疑似受到大量不實報導指控，導致壓力過大輕生，享年48歲。他的離世讓許多影迷不捨，而他生前的遺作之一「寂噤計畫」將在台灣上映，此部片也入選第76屆坎城影展午夜單元，當時他帶著家人一起參加坎城影展首映，如今曝光與兩位兒子的互動，令人揪心。

「寂噤計畫」在海外備受關注，如同當年「屍速列車」一般也受邀正式入選第76屆坎城影展午夜單元，主角李善均當時帶了家人一起參加坎城影展首映，李善均透露兩個兒子觀賞坎城影展首映後也覺得很有趣很好看，他表示：「坎城影展首映時間是他們平常的睡覺時間，而且最近的孩子去戲院看電影時，只要劇情無法讓他們投入其中就無法集中精神看電影，但他們都說很有趣很好看，讓我感到很安心，兒子們還說會跟朋友推薦『寂噤計畫』。」

李善均在「寂噤計畫」中飾演總統保安室的行政官「車正元」一角，對於這個角色，李善均過去受訪時表示：「『車正元』是必須主導情況的重要角色，無論如何『寂噤計畫』是一部必須維持速度感的電。我在詮釋角色時，通常會想抓到這個角色的關鍵字，而這次『車正元』的關鍵字為『政務性的判斷』，是個以目標為優先的人物，但也因此和女兒的關係漸漸疏遠。」

另外，這次在「寂噤計畫」中飾演李善均女兒的金秀晏，曾以「屍速列車」孔劉女兒、「軍艦島」黃晸玟女兒等角色令臺灣觀眾印象深刻，李善均也分享他和金秀晏的合作感想，他曾表示：「我和金秀晏在本作中有多場對手戲，因為電影節奏很快，所以人物之間的關係也以較不落俗套的方式呈現，因此演戲時反而要表現得較為自然，不過度用力地去取得角色之間的平衡。」電影7月17日（週三）在台上映。

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李善均遺作「寂噤計畫」7月17日將在台灣上映。圖／車庫娛樂提供
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