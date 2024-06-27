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巴黎奧運拳擊選手甘家葳秀冰塊腹肌 小8驚呼太迷人

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
小8(左)、甘家葳搞笑展現擂台外另一面。圖／「奧運Now英雄」提供
小8(左)、甘家葳搞笑展現擂台外另一面。圖／「奧運Now英雄」提供

再不到一個月，2024巴黎奧運即將登場，「奧運Now英雄」特別節目今播出的節目中訪問今年第一次踏上奧運舞台的拳擊手甘家葳，主持人小8特地拜師學藝拳擊的基本動作，沒想到才練習不到半小時就已經滿身大汗，因為不斷被要求核心出力，小8笑說依照這樣練習強度，拳擊手應該都擁有16塊腹肌，並現場起鬨甘家葳秀腹肌，沒想到衣服一脫，讓小8驚呼根本是「冰塊腹肌，跟迷宮一樣。」

但這樣的冰塊腹肌除了高強度訓練外，甘家葳也積極減重，因為巴黎奧運拳擊改制，將75公斤級合併為71公斤，甘家葳說「我家都是易胖體質，因此減重十分辛苦，我連吃飯都在訓練，因為不能嘴饞就亂吃，有時候晚上超級餓，睡覺時都會餓到翻來覆去。」去年杭州亞運時甘家葳打到眼角流血的畫面令人印象深刻，小8好奇比賽過程中被對手打中頭部到底是什麼感覺，甘家葳說： 「其實眼前是一片黑，但通常我只會讓自己暈一秒，就要立刻跳離那個狀態，才能繼續比賽，而且比賽時即使腎上腺素上升也要控制讓自己情緒不要太多起伏，讓所有情緒都保持在穩定的狀態。」

被問到心儀的女生是否也會需要打拳擊？甘家葳連忙搖頭：「不用，太辛苦了！」但他也老實透露在比賽時遇到過很喜歡的女拳手，不過僅止於「欣賞」。

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