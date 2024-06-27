韓防演唱會黃牛擬推「人臉辨識」 網憂個資直呼：需要做到這程度嗎
演唱會黃牛問題爭議不斷，目前有些主辦方會實施實名制，仍難杜絕，而最近傳出韓國擬推出新措施，就是要觀眾「人臉辨識」通過才入場。
綜合韓媒報導，韓國演唱會入場將使用人臉辨識，防止黃牛超價販售人氣藝人的演出或粉絲門票。在17日舉行的「ON THE K:A」活動上已嘗試對33名觀眾實施該措施，當天觀眾都順利快速入場。
報導中說明，此措施為將門票經由人臉辨識系統比對事先登錄自己的生物辨別資訊（臉部照片），完成確認程序後入場。而因不能進行更改，所以不會有竄改的情形，並稱此方法或許還可防止外掛搶票。
然而消息一出引起韓網熱論，擔憂個資處理問題，包括事後生物辨別資訊的處理，會否會被用於他處等問題，有網友直言「太誇張」、「有需要到這種程度嗎」，還網友直言「重點是要抓黃牛吧」、「感覺黃牛總有辦法鑽漏洞」，還有網友嘆「被折磨的只有粉絲」。
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