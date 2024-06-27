胡瓜曝曾找初戀對象 沒想到找到人後她卻對他毫無印象
64歲的綜藝天王胡瓜努力接上年輕人的話語，遇到鍾明軒，聊到年輕人常說的「中央空調」時，他滿是疑問的回答「老人痴呆」嗎？全場笑翻。他回憶當年透過「超級星期天」找初戀對象，沒想到最後找到，可惜女方卻對他毫無印象。
綜藝天王胡瓜多了斜槓身分，加入Youtuber行列開設YT頻道「下面一位」，幽 默風趣的風格以及深厚的主持功力受到網友喜愛，訂閱數直線飆升，讓他體會 當網紅的滋味。
最新一集找來鍾明軒，年僅24歲的他早在12歲時就已開始拍攝影片，算是胡瓜 的「前輩」。影片開頭胡瓜就迎來挑戰，要介紹現今年輕人都會在社群上分享 自己的OOTD(今日穿搭)，機智的反應及幽默的形容詞，逗得鍾明軒哈哈大 笑。
鍾明軒的影片風格直率又充滿自信，喜愛旅遊的他也常常到國外豐富自己的世 界觀，胡瓜表示自己從來沒有一個人出門過，相反的鍾明軒目前已獨自旅行過 20多個國家。談到幾起獨旅遭遇到的危機，鍾明軒分享在緬甸時只是想紀錄旅 行，卻被警察阻擋拍攝，在搜集畫面素材時也遭受到國外人士比出不雅手勢的 對待。
相差40歲的兩人經歷不一樣的網路世代，胡瓜也好奇現在Z世代的年輕人如何 認識異性，他回憶起過去都是寫情書，在遠方偷偷看著喜歡的女生，出道後被 「超級星期天」力邀上節目，也開出條件想要透過製作單位尋找初戀對象，還真的找到對方，只可惜當時女方對他毫無印象。
節目中也出題考驗兩人在手勢動作上是否因為年齡差距而有所不同，沒想到默 契指數也高達80%，接著考驗年輕人的流行用語環節，胡瓜被問到什麼是「中 央空調」?滿是疑問的 回答是「老人癡呆」嗎?笑翻眾人
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