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母送孩子上學 影片意外錄到「彭于晏遛狗」引網暴動

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
彭于晏日前在坎城遛狗，引發熱議。圖／摘自微博
彭于晏日前在坎城遛狗，引發熱議。圖／摘自微博

男神彭于晏日前帶著愛犬合演新片，還帶著愛犬一起參加坎城影展，閒暇之餘也帶著愛犬在街上散步，遛狗的畫面一度引發熱議。近日，有網友在台北街頭無意間捕捉到彭于晏遛狗的畫面，誤打誤撞的畫面笑翻許多網友。

近日，有位韓國媽媽一早帶著兒子要上學，只見綠燈亮起了兒子還原地不動，媽媽只好催促著兒子快點走，媽媽則拍下這段畫面，事後看影片竟發現無意間拍到了彭于晏遛狗的畫面。這位媽媽事後則在小紅書曝光影片，並寫下：「早上送娃上學，學校附近偶遇彭于晏，我正拍自己娃呢，彭于晏誤打誤撞進入我影片了」。

畫面一出，引來網友們熱議，「也不管孩子KA不KA了，鏡頭跟著走了」、「但是你的鏡頭跟著他（彭于晏）走了」、「他怎麼到處城市都養狗的感覺...不是在遛狗就是在去遛狗的路上」、「本來還以為又是哪個地方的彭于晏⋯仔細一看，欸是真的彭于晏本人欸」、「弟弟咖麻助攻媽媽」、「影片太長了 看了一個小時」、「突然被正版彭于晏驚艷到」。

彭于晏近日在台北市天母遛狗，有網友意外拍到畫面。圖／摘自小紅書
彭于晏近日在台北市天母遛狗，有網友意外拍到畫面。圖／摘自小紅書

由 @isabellathatgirll 發佈
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