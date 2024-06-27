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泰勒絲「唱到一半蟲子飛嘴裡」 彎腰用力咳畫面曝光
泰勒絲（Taylor Swift）《The Eras Tour 時代巡迴演唱會》去年3月自美國開跑，近期進行到歐洲站，23日於倫敦開唱，然而當她在演唱〈All Too Well〉時卻突然誤食飛蟲，她「緊咳」處理，完全沒影響表演，被讚專業，畫面也於網上流傳。
外媒「TMZ」曝光一段泰勒絲倫敦表演誤吞蟲子的影片，只見她原本抱著吉他彈唱〈All Too Well〉，然而演唱途中有蟲子飛進她口中，並趁間奏時彎腰側身用力咳，表情顯得有些痛苦，又馬上恢復演唱。
泰勒絲向粉絲解釋剛剛吞了一隻蟲子，還開笑稱蟲子好吃，不過這並非她首次於演唱時發生這類狀況，去年巡演到芝加哥站，當她正和歌迷說話時，突然吞下一隻蟲子，她也直說「我吞下的一隻蟲子」，邊和歌迷說笑邊表示自己沒事，也同樣開玩笑稱「喔 很美味」，台下粉絲則笑成一片。
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