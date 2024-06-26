西野加奈封麥5年重啟活動 預告新歌、EP、演唱會喊：資訊超載！
日本歌手西野加奈2019年年初完成橫濱體育館演唱會後變無限期暫別樂壇，同年3月與前經紀人結婚，並於2023年8月迎來生下一子，而她暫別歌壇5年，25日以親筆信宣布復出。
西野加奈開設IG帳戶，並於社群上公開復出親筆信，宣布「重新開始活動了」，她感謝粉絲在她暫停活動期間也持續關注她、送上暖心訊息，也很開心能重啟活動。
西野加奈重啟活動，馬上就帶來新歌、EP，甚至還有演唱會的訊息，「新歌《EYES ON YOU》將於7月5日公開，EP《Love Again》9月18日發行，然後11月13日、14日將會在東京競技場舉辦演唱會。」她還向歌迷說：「抱歉，資訊超載！」，並透露新歌已完成，也為演唱會開會做準備，每天都很興奮，期待與大家相見的那一天。
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