快訊

自認「從天使變惡魔」 中捷砍人凶嫌還原作案過程：這個地獄結束了

6連霸前立委廖國棟辦公室主任涉綠能弊案 北檢聲押獲准

西野加奈封麥5年重啟活動 預告新歌、EP、演唱會喊：資訊超載！

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
西野加奈宣布重啟活動。圖／截自IG／kananishino_official
西野加奈宣布重啟活動。圖／截自IG／kananishino_official

日本歌手西野加奈2019年年初完成橫濱體育館演唱會後變無限期暫別樂壇，同年3月與前經紀人結婚，並於2023年8月迎來生下一子，而她暫別歌壇5年，25日以親筆信宣布復出。

西野加奈開設IG帳戶，並於社群上公開復出親筆信，宣布「重新開始活動了」，她感謝粉絲在她暫停活動期間也持續關注她、送上暖心訊息，也很開心能重啟活動。

西野加奈重啟活動，馬上就帶來新歌、EP，甚至還有演唱會的訊息，「新歌《EYES ON YOU》將於7月5日公開，EP《Love Again》9月18日發行，然後11月13日、14日將會在東京競技場舉辦演唱會。」她還向歌迷說：「抱歉，資訊超載！」，並透露新歌已完成，也為演唱會開會做準備，每天都很興奮，期待與大家相見的那一天。

編輯推薦

西野加奈宣布重啟活動。圖／截自IG／kananishino_official
西野加奈宣布重啟活動。圖／截自IG／kananishino_official

西野加奈有「日本新世代少女教主」稱號，曾來台宣傳。圖／本報資料照
西野加奈有「日本新世代少女教主」稱號，曾來台宣傳。圖／本報資料照

西野加奈有「日本新世代少女教主」稱號，曾來台宣傳。圖／本報資料照
西野加奈有「日本新世代少女教主」稱號，曾來台宣傳。圖／本報資料照

相關新聞

西野加奈封麥5年重啟活動 預告新歌、EP、演唱會喊：資訊超載！

日本歌手西野加奈2019年年初完成橫濱體育館演唱會後變無限期暫別樂壇，同年3月與前經紀人結婚，並於2023年8月迎來生下一子，而她暫別歌壇5年，25日以親筆信宣布復出。

被爆經營賭場官司結果出爐 徐乃麟發聲「善惡終有報」

徐乃麟2016年被楊強蓉爆料經營賭場，且女友人董子綺是男女朋友的關係，徐乃麟怒告楊女加重誹謗，一審先判她1年6月徒刑，上...

外界憂唐治平精神狀況 經紀人無奈曝「本人不願就醫」：無法強制執行

男星唐治平母喪，但他堅持不認屍體為母親，並陸續傳出脫序行為，讓人憂心其精神狀況，不少網友盼他身邊人或有相關單位能協助他就醫，經紀人今（26）於臉書發聲，感謝外界關心，也列3點聲明說明現況，關於就醫部分，經紀人無奈表示唐治平「本人沒有意願，也覺得自己沒有問題，不願就醫。」

Energy才敲完冰磚！Toro直闖後台有內幕 揪出人間凶器

男團「Energy」復出屢創佳績，25日出席超市代言活動，開心敲冰磚慶祝，豈料才剛出手，Toro立即衝向後台，狀況令人擔...

墨鏡戴起來！告五人犬青街頭甜蜜對視雲安 曝愛心手勢大放閃

告五人成員雲安24日迎來30歲生日，團內主唱，也是雲安女友的犬青罕見曬出兩人甜蜜對視合照，並發文祝賀「希望你每天都能很開心」，閃瞎一票網友。

錦雯拍「愛的榮耀」哭到掛急診 眼睛發炎險睜不開

錦雯在民視八點檔「愛的榮耀」飾演藍葦華的小老婆，近來被揭穿兒子曾子益是別人的孩子，她自責痛哭，還向元配姚黛瑋下跪求情。錦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。