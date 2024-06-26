被爆經營賭場官司結果出爐 徐乃麟發聲「善惡終有報」

徐乃麟2016年被楊強蓉爆料經營賭場，且女友人董子綺是男女朋友的關係，徐乃麟怒告楊女加重誹謗，一審先判她1年6月徒刑，上訴後，高等法院審酌雙方已和解，今改判楊女5月徒刑，得易科罰金15萬元定讞，徐乃麟在得知官司結果後也做出回應。

徐乃麟對此表示「我沒有做的事不要栽到我頭上，我一定捍衛到底。奉勸。那些想要借著傷害別人名譽，而想從中得到名或利的人，諸惡莫作善惡終有報，而且很快。」

徐乃麟感慨：「我們也看過很多案例，一個無中生有的誹謗，毀了一個人或家庭，我尤其痛恨空憑一張嘴編織故事，撕裂別人名譽的人，嘴比刀利呀！楊女士對我的加重誹謗一審判了1年6個月的刑期，台灣司法史上判的最重的一件，二審楊女士真心悔過誠心懺悔道歉，加上她年事已高，她的先生及間接認識我的人都拜託我能跟她和解，我也看到她的真誠又加上年紀不小，一年半的刑期，真的對她會很辛苦，因而原諒她。」

他也說，台灣社會有些人認定加重誹謗不是什麼重罪，所以常常無的放矢毀人不倦，這才是最最可惡的，「司法千萬都不要輕判，就像詐騙集團一樣輕判了事，易科罰金繼續幹壞事。謝謝」

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