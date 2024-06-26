外界憂唐治平精神狀況 經紀人無奈曝「本人不願就醫」：無法強制執行
男星唐治平母喪，但他堅持不認屍體為母親，並陸續傳出脫序行為，讓人憂心其精神狀況，不少網友盼他身邊人或有相關單位能協助他就醫，經紀人今（26）於臉書發聲，感謝外界關心，也列3點聲明說明現況，關於就醫部分，經紀人無奈表示唐治平「本人沒有意願，也覺得自己沒有問題，不願就醫。」
經紀人臉書聲明：
由於近日收到非常多各方的來訊問候、關切及建議等相關來電或訊息，對此，由於不便一一回應，便在此統一回覆說明🙏🏻
首先，還是非常謝謝大家對治平的關心，
經紀公司及治平的友人們由衷感謝🙏🏻
關於治平的身心靈健康狀態，現況如下：
1.公司這邊已經與雙北社會局、衛生局、法務局、演藝工會等有關單位聯繫上，現階段正與相關單位商討方案，儘可能協助治平將事情順利圓滿處理。
2.就醫部分：
公司這邊都還是持續在與治平溝通中，每天都會不定時與他聯繫，儘可能掌握他的現況與行蹤
但礙於目前他本人沒有意願，也覺得自己沒有問題，不願就醫。
由於台灣現行法律等相關規定，協助治平接受治療都還是需要在他本人有意願的前提之下方可進行，現況來說是無法強制執行，目前公司也還是處在極力勸說與溝通的狀態。
3.近期也收到許多善心人士想要捐款，幫助治平渡過難關，但目前公司及友人多方評估之下，治平首要的是就醫接受治療，穩定他的身心靈狀態，關於捐款一事，暫時沒有這部分的需求，感謝大家的善心🙏🏻
最後想再次懇請各位，知道很多人都是出於善心或關心，但請大家多給他一些時間及個人空間，讓他可以儘快穩定下來，恢復正常生活狀態。
以上，特此聲明
感謝各方關心
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