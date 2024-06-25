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Energy才敲完冰磚！Toro直闖後台有內幕 揪出人間凶器

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
「Energy」團員Toro(中)被敲碎的冰磚屑屑噴傷，當場見血。記者王聰賢／攝影
「Energy」團員Toro(中)被敲碎的冰磚屑屑噴傷，當場見血。記者王聰賢／攝影

男團「Energy」復出屢創佳績，25日出席超市代言活動，開心敲冰磚慶祝，豈料才剛出手，Toro立即衝向後台，狀況令人擔憂。事後他表示因為不慎被冰塊噴到，是一旁的書偉發現提醒，自己才到後台擦藥止血，卻意外掀出書偉是團內的「人間凶器」。

Toro、牛奶、阿弟、坤達都被書偉傷過，像是因為舞蹈動作較大，阿弟就被書偉的麥克風敲到，Toro補充形容書偉很像戰鬥陀螺，讓書偉直喊「你們怎麼那麼脆弱」。而他們即將空降北高雙蛋開唱，有因此提高保險額嗎？他們表示該有的都保了，牛奶坦言當爸後想比較多，盡量避開危及生命的事情，凡事家庭優先。

坤達虧他「那連升降舞台都不能上」，而面對錯綜複雜的舞台機關，他們喊話會讓大家驚喜連連，至於懼高又怕黑的書偉也說沒問題。

此外，阿弟自爆被牛奶傷過最多次，有次拍MV提前套招，但因自己失誤出錯拳，結果被牛奶打到大拇指脫臼，緊急就醫掰回來繼續拍攝，一旁的牛奶說：「我那時也有點自顧不暇，因為連拍2天。」

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「Energy」團員Toro受傷後連忙轉身止血。記者王聰賢／攝影
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「Energy」復出屢創佳績，接下多支代言。記者王聰賢／攝影
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