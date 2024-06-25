墨鏡戴起來！告五人犬青街頭甜蜜對視雲安 曝愛心手勢大放閃
告五人成員雲安24日迎來30歲生日，團內主唱，也是雲安女友的犬青罕見曬出兩人甜蜜對視合照，並發文祝賀「希望你每天都能很開心」，閃瞎一票網友。
犬青24日分享寫下「Happy birthday to U」，還附上了愛心手勢，並祝雲安「希望你每天都能很開心，開心的做自己喜歡的事，說你想說的，做你想做的。」隨文還曝光三張兩人街頭合照，雲安守護著犬青，給了個輕輕的KISS、還有兩人對視合照，犬青還喝著飲料，雲安則微笑看著犬青，甜蜜訪閃讓小魏（魏嘉瑩）直呼：「太閃了我先戴個墨鏡」，網友也直說「直接被照亮」、「不需要吃甜的，這個夠甜了」、「救命 好愛被閃」。
此外，犬青還表示「六月三餐我請客！外加宵夜！」並稱「見者有份‼️‼️‼️‼️😌😌」，雲安則留言「我覺得我今天會一直很餓」，讓網友直呼：「真的太閃了！」，還喊話也要一份。
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