錦雯拍「愛的榮耀」哭到掛急診 眼睛發炎險睜不開
錦雯在民視八點檔「愛的榮耀」飾演藍葦華的小老婆，近來被揭穿兒子曾子益是別人的孩子，她自責痛哭，還向元配姚黛瑋下跪求情。錦雯表示最近哭戲爆多，之前還一天連哭了6場戲，讓她哭到雙眼乾澀腫脹，眼睛難睜開，在工作人員陪同之下去掛急診看眼科，沒想到醫生一看到她就說「春香妳怎麼了?」，讓她驚訝自己素顏戴眼鏡，竟然還被醫生認出來。
錦雯分享最近幾次的拍攝，讓她成了哭戲擔當，但眼睛容易過敏的她，導致眼睛發炎送醫。不過她表示最近一次跟黃文星飾演的黃冠廷拍攝對手戲時，被對方的眼神震撼到，甚至被他嚇得全身發抖、心神不寧，到現在餘悸猶存，讓錦雯直呼眼神真的是「眼神殺」。
首次跟黃文星合作，錦雯表示沒想到他唱歌這麼好聽、戲也好，進一步聊天才發現兩人一拍即合。她說大家喜歡看私底下演員放鬆的一面，也很感謝大家隨時配合她天外飛來的想法，一起完成更多的幕後花絮給大家歡樂。
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