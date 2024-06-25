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NewJeans粉絲會前夕驚傳收刺殺死亡威脅 公司報警了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
南韓新一代人氣女團 NewJeans。圖／截自IG／newjeans_official
南韓新一代人氣女團 NewJeans。圖／截自IG／newjeans_official

南韓新一代人氣女團 NewJeans 即將於26、27日連2天在日本東京巨蛋舉辦「Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome」粉絲見面會，活動前夕卻驚傳死亡威脅，經紀公司已報警處理。

近來，一名網友言論引起 NewJeans 粉絲及經紀公司擔憂，該人於網上貼出一張持刀圖，並稱要在成員們從保母車下來後要「各刺一刀」，對 NewJeans 發出死亡威脅。由於 NewJeans 將舉辦粉絲見面會，公司提高警覺，報警處理。

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南韓新一代人氣女團 NewJeans。圖／截自IG／newjeans_official
南韓新一代人氣女團 NewJeans。圖／截自IG／newjeans_official

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