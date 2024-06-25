謝金燕「浪姐5」飆唱台語歌〈練舞功〉炸場 陸網嗨爆：姐的統治區

謝金燕參加「乘風2024」（簡稱浪姐5）目前挺進決賽，而24日晚間節目直播進行席位搶先賽，而謝金燕也終於如願在舞台上演唱台語歌「練舞功」。

謝金燕這次在「乘風2024」節目上演唱台語歌，以她的經典歌曲「練舞功」帶動全場，身穿一襲大紅色的中空裝，露出結實的腹肌，這次節目也在YouTube上直播，謝金燕演出的時段，瞬間就突破萬人在線觀看，大陸網友看了也紛紛直呼「我姐炸場子啦」、「不會閩南語的我都聽嗨了，姐姐的舞台魅力真的絕」、「姐姐真的憑藉自己一人之力帶動全場」、「姐終於唱了閩南語，簡直就是跨年舞台，姐的統治區」，還有網友笑稱「她應該去參加歌手，而不是浪姐」。

謝金燕在「乘風2024」節目上演唱台語歌「練舞功」。 圖／擷自微博

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