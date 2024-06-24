陳沂出事了！社群遭停權噤聲 網紅生涯遇上最大危機
網紅陳沂過去在社群評點時事擁有高聲量，不料今傳出她的社群包括個人臉書、IG、Threads等通通都被大量檢舉導致停權，她本人也已向媒體証實此事。
陳沂靠辛辣發言闖出知名度，社群可說就是她的生財工具，但她日前和議員苗博雅在網路上筆戰，卻讓她的社群帳號被大量檢舉導致停權，她向「鏡週刊」表示，統神當時YT頻道被移除時她就有心理準備，她正尋求管道解決，為自己的言論自由抗爭到最後一刻，目前她只剩下2019年就沒在使用的粉絲專頁。
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