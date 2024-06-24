女星開箱新家「院子大到養孔雀」 挨批炫富：根本是宮殿

大陸男星杜江2015年攜子「嗯哼（杜宇麒）」參加親子真人秀節目《爸爸回來了第二季》爆紅，當年才1歲8個月的「嗯哼」大眼萌樣讓人姨母心大噴發，如今嗯哼已經11歲。近日他的媽媽霍思燕分享與丈夫買的新家，奢華裝潢掀起網友熱議，也引起不少網友質疑是在炫富。

霍思燕近日透露，夫妻倆為了想要享受私人時間，近來在北京近郊買了新房子。影片中，只見她抱著愛犬站在家門口開場，接著介紹室內、室外長廊，室內除了有客廳、中島廚房外，還有夫妻各自的工作室、泡茶間、化妝室、衣帽間等等，甚至還規劃了放滑雪板的空間，奢華裝潢宛如渡假村，而室外寬闊的院子還養著孔雀。

影片一出，引來不少網友熱議，「他們到底多有錢？」、「我仇富了」、「這是宮殿吧」、「我只能說這個家真得一點都感覺不到溫馨，冷冷的，像廣告」、「我下輩子這麼有錢就好了」、「別炫富，會崩」、「有錢人家養孔雀是標配嗎？」、「恨每一個有錢人」、「勇氣挺大的，現在還敢這樣做不怕被罵208，被仇富」。

霍思燕近日開箱新家，引發熱議。 圖／摘自微博

霍思燕近日開箱新家，引發熱議。 圖／摘自微博

霍思燕近日開箱新家，引發熱議。 圖／摘自微博

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