孫安佐揭科技業新工作 曝近況認「少回家」：我長大了

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐日前因槍砲案受強制處分，檢察官諭令孫安佐以30萬元交保、限制住居，責付孫鵬。昨（23）日孫安佐現身信義區，並向媒體透露工作近況、家庭關係，坦言最近已很少回家。

據《自由時報》報導，孫安佐昨天現身信義區，受訪時也談及近況，表示最近都在忙工作，內容類似科技業，與4、5位好友一起合作；被問及家庭生活，孫安佐則稱與家人感情不錯，在家會與媽媽聊天，但近來忙於工作較少在家，目前生活以工作為主，「因為我長大了！」

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