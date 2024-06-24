聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐治平現身宜蘭「搖頭晃腦、拍打車輛」 網心疼喊：快救他！
45歲唐治平的73歲母親本月3日被發現在住處頂樓身亡，唐治平至今仍堅持遺體並非母親，如今轉眼快到月底，已快到遺體的認領期限，他日前被媒體拍到在內湖遊蕩，並接受專訪坦言面臨找工作、找新住處和找媽媽等三大困境。如今傳出在路邊原地轉30分鐘，甚至跑到宜蘭礁溪頭城一帶驚動現場居民。
據《壹蘋新聞網》報導，上周有民眾目擊唐治平在內湖瑞光路上一個人員地轉圈30分鐘，記者趕往現場發現他戴著耳機聽音樂並在街上徘徊。
昨（23）日網友更在「我是礁溪人」社團透露唐治平在礁溪、頭城一帶，他身穿著無袖上衣與深色短褲，看上去神情恍惚；影片中，唐治平神情恍惚、雙頰凹陷，不時對著空氣中點頭、搖頭。唐治平昨晚則是到了頭城一帶，疑似有敲打路過車輛及亂拉車門的行為，民眾報警找來警方協助了解狀況。
影片一出，引來網友們紛紛心疼留言：「沒辦法，就是個生病的人」、「快救他」、「太可憐了，沒有人想要變這樣」、「好好的一個人變這樣」、「祝他早日康復」、「人都有低潮，希望他安然無恙走出來」。
更多推薦
▪「玩很大」預告會掉半條命 米可白、孟潔尖叫崩潰爆哭
▪方宥心緊抱台積電股票「400多買進」 真實狀況傻眼了
▪吳慷仁自爆三人行！瘋狂性愛超大膽 爆料「味道是鹹的」
▪男歌手低調歡慶生日 父親罹癌當孝子
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言