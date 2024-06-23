到底什麼妖術？兩張照片相隔18年 香蕉哥哥外型零變化

兒童台香蕉哥哥（林掄元）今年已經50歲，凍齡外表眾所皆知，網友曾打趣虧他靠吃小孩來維持年輕外表，他則高EQ回應孩子的笑容就是最好的保養品，他日前在社群分享自己在2006年和2024年的照片對比，竟完全看不出差別，網友驚呼「除了畫質到底哪裡有變」，還有人留言要他「台灣已經少子化了，別吃了。」

香蕉哥哥在影片中頭戴經典髮帶現身，下一秒切回2006年的他，同樣的裝扮整整隔了18年之久，但他的外型竟沒有任何變化，他發文寫下「陪你長大的瞬間，我也嚇到」，這時間差也讓網友相當感慨「我從幼稚園看你到現在當媽了，換我的小孩也看著你看了5年多」、「我幼稚園的時候你是香蕉哥哥，現在我被叫叔叔你還是香蕉哥哥」、「我1993年出生，小時候參加過yoyo台的活動看過他，今年我31歲，他還長一樣沒有變」，還有網友開玩笑「要確定2006不是拿昨天的照片ㄟ」，讚嘆他的凍齡功力實在太驚人。

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