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大鶴遭狗咬傷住院3天險死 曝「後遺症」恐在路邊做這事

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
周予天（左）、林鶴軒出席「塑膠花」台北電影節世界首映。記者王聰賢／攝影
周予天（左）、林鶴軒出席「塑膠花」台北電影節世界首映。記者王聰賢／攝影

李沐在影集「塑膠花」和吳慷仁成為亡命鴛鴦。今天兩人和劇中演員葉全真、林鶴軒（大鶴）、周予天一同出席台北電影節首映記者會，大鶴受訪時爆料在拍「塑膠花」之前差點因為被狗咬，併發敗血症而死亡，還因此對狗產生恐懼，沒想到在拍攝過程更遇上遭6隻土狗包圍驚險狀況，讓他嚇得當場哭出來。

大鶴在劇中飾演逃亡同夥，為了拍這部劇他直呼：「我是搏命演出！」他回憶起開拍前半年遭到土狗咬傷右手掌，他緊急送急診，被醫生診斷有敗血症、狀況危急，得住院3天，打了抗生素後才好轉，他說：「還好我活下來，我不知道萬一怎麼了隔天頭條會出現什麼『大鶴被狗咬死』！」

只是一朝被蛇咬十年怕草繩，他在「塑膠花」一場要往田裡狂奔的戲遇到危機，跑到一半突然衝出6隻野狗，讓他嚇到噴淚，後來在對峙過程被工作人員救出。他今天亮出被狗咬的明顯疤痕，吳慷仁在一旁開玩笑說：「人家是蜘蛛人，你是土狗人。」大鶴幽默接招，擺出對電線竿尿尿的姿勢說：「我可能會忍不住在路邊大便。」

劇中動作戲不少，李沐還被吳慷仁賞耳光，好在吳慷仁經驗豐富，在打到臉時適時收力，讓李沐學到不少；而周予天飾演警察，他表示光練拿槍就花不少時間，還找了一個警察朋友喝咖啡，了解警察生活日常，他分享握槍的姿勢：「通常早期是拿下面槍托，這次我學的是兩手扣住，然後一手大拇指壓在另一個拇指上，拿槍更穩定。」

同樣有槍戲的李沐則是在儀隊上耍槍，她大喊：「超重！真的好難。」李沐的情緒戲也很重，讓飾演媽媽的葉全真說：「看得很心疼。」她也透露一開始拍攝時很疏離，現場也不太見面，快殺青時彼此距離才拉近。

此外，李沐在戲裡對吳慷仁一見鍾情，現實生活，她也坦言是屬於這類型，周予天也附和認同，但大鶴斬釘截鐵地說：「我的字典沒有一見鍾情。」他需要慢慢觀察才會愛上對方。吳慷仁說：「開始演戲一段時間，我盡量過一般人生活，但因為演戲關係，還是跟小時候生活有差距，一見鐘情比較容易發生在入行前，入行後人家看到我只會覺得我是『吳慷仁』。」而葉全真透露自己屬於日久生情派。

至於導演鄭雅之則透露也非一見鐘情的類型，但她為了這部劇去高中教書1年，觀察到年輕人多半屬於這樣的練愛方式，被問到在教書過程是否被學生追求？她也大方承認有被送巧克力，大家聽到後笑虧，導演在上演師生戀劇「魔女的條件」。

「塑膠花」由中華電信MOD、Hami Video 全台獨家首播，6/28起Hami Video每週五晚間9點直播2集免費看，VOD隨選隨看同步上架。

「塑膠花」主創吳慷仁（左起）、李沐、導演鄭雅之、葉全真、林鶴軒及周予天共同出席台北電影節世界首映。記者王聰賢／攝影
「塑膠花」主創吳慷仁（左起）、李沐、導演鄭雅之、葉全真、林鶴軒及周予天共同出席台北電影節世界首映。記者王聰賢／攝影

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