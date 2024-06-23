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「星光」冠軍女友癌逝 當眾崩潰淚崩「她陪我辛苦9年」

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
出道16年的賴銘偉首度舉辦演唱會。圖／存摺攝影提供
出道16年的賴銘偉首度舉辦演唱會。圖／存摺攝影提供

出道16年的賴銘偉，昨晚登上Legacy Taipei舉辦首場演唱會「堅持唱原KEY」，精心準備歷年發行歌曲以及昔日比賽作品，展現驚人實力。當他唱到「翅膀」一曲，因觸景傷情，想起陪他辛苦9年、但於4年前癌逝的女友，一想到對方無法參與這重要一刻，忍不住在台上淚崩。

他是「星光二班」冠軍，目前接掌家中大溪鳳山寺廣澤宮宮主，邀請「官將首」參與開場演出，把流行音樂與民俗傳統宮廟文化結合在一起，而昔日戰友梁文音、葉瑋庭、賴聖恩都坐台下力挺，他不禁打趣說道：「覺得當年冠軍會是梁文音的請舉手！」引起台下本尊和觀眾們哈哈大笑。

此外，同是泰雅族的温嵐身著泰雅族裙裝，擔任嘉賓跟他對唱「屋頂」，由於雙方同為巨蟹座，更在台上為彼此提前慶生，在全場歌迷的祝福下大唱生日快樂歌，氣氛歡樂。最後賴銘偉帶來自創曲「萬年香火」、「如果還有明天」並加碼神木與瞳的歌曲「為你而活」，讓粉絲大呼滿足。

鄭怡親自前來給他打氣，事後在臉書大讚：「賴銘偉表現穩定，跟他多年在EZ5演唱有很大關係，他輕鬆面對舞台，熱力四射，聲音完美，把他入行16年的歲月細細走了一趟。」賴銘偉今晚將移師Legacy Taichung開唱，購票請洽iNDIEVOX獨立音樂網、全台7-11 ibon機台。

賴銘偉(左)跟温嵐同為巨蟹座，在台上替彼此慶生。圖／存摺攝影提供
賴銘偉(左)跟温嵐同為巨蟹座，在台上替彼此慶生。圖／存摺攝影提供
賴銘偉邀請「官將首」參與開場演出。圖／存摺攝影提供
賴銘偉邀請「官將首」參與開場演出。圖／存摺攝影提供

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