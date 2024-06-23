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丟丟妹男友見未來岳父被碎念 還被何篤霖嗆「8+9」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
丟丟妹(右二)首度同台男友(左二)錄JET「命運好好玩」。圖／JET提供
丟丟妹(右二)首度同台男友(左二)錄JET「命運好好玩」。圖／JET提供

JET綜合台「命運好好玩」日前邀請到直播天后丟丟妹(李明珊)擔任來賓，髮型師男友Tommy也愛相隨在錄影現場外陪同，沒想到節目錄到一半，當場被眼尖的兩位主持人何篤霖陳亞蘭發現，直接拉進現場一起錄影，Tommy一現身，陳亞蘭馬上驚呼：「好高喔！」，何篤霖也笑說：「竟然比我還高欸！」這也是丟丟妹和男友首度同台上節目，兩人互動逗樂全場。

丟丟妹和Tommy交往半年多，已見過雙方家長，但其實在帶男友回家見父母之前，丟丟妹一句交代都沒有，害丟爸丟媽盯著Tommy猜半天，直到確認是男友身份後，才笑著罵丟丟妹「三八」，也碎唸起Tommy的刺青：「這樣好看嗎？」丟丟妹透露爸爸第一次見到Tommy時，滿臉問號：「你怎麼刺成這樣？」當時Tommy還很白目回應：「為什麼不能刺青？叔叔你沒有刺青嗎？」聽到這裡，Tommy立即解釋說是因為自己這一行刺青很普遍，陳亞蘭也認為丟丟妹說不定就是被Tommy的刺青給電到的，丟丟妹馬上反駁：「沒有，我覺得他這裡(喉嚨)的黑桃真的有點不太OK！」

對於兩人的婚姻大事，丟丟妹認為先穩定再說，在場眾人見到丟丟妹和Tommy站在一起，一致認為兩人郎才女貌，真的很匹配，沒想到Tommy竟然低聲murmur：「我比較漂亮！」讓身旁的丟丟妹不禁大喊：「他比較自戀啦！他覺得他比較漂亮」、「他說我台台的啦！」連何篤霖都聽不下去，反嗆Tommy「我看你才8+9咧！」讓丟丟妹當場拍手叫好。

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