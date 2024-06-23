「順風婦產科」美月要結婚了！曬美照報喜：他給我勇氣

當年在韓國情境喜劇「順風婦產科」中，飾演朴美月一角的金承恩，22日在社群曬出一張在海邊的婚紗照，宣告結婚喜訊，獲得不少粉絲的祝福。

金承恩7歲時參與演出「順風婦產科」，如今32歲的她宣告成為人妻，貼出一張在沙灘上穿著黑色禮服，一隻手被另一半牽著，不過老公只露半個背影，而她也很深情的望著對方，並寫道最低潮時遇到一個用愛包容溫暖她的人，對於有很多不足的自己，總是給予她很大的勇氣，想要高興時一起笑，困難的時候成為彼此的力量，所以兩人想要一起攜手組建家庭。

而金承恩也透露婚禮只會邀請雙方的父母及至親好友參加，沒能提前跟珍貴的熟人傳達消息，希望能獲得大家諒解，未來會成為一個更好的演員與妻子。

金承恩7歲時參與演出「順風婦產科」飾演朴美月一角。 圖／擷自IG

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