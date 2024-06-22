范瑋琪喊「北鼻」罕見放閃陳建州 讚尪：有被討厭的勇氣

PLG聯盟總冠軍賽20日圓滿結束，新北國王拿下總冠軍，范范（范瑋琪）昨（21）日上午於臉書發文分享一家四口在現場的合照，表示看比賽看得血脈賁張，她恭喜新北國王隊奪冠，也喊話PLG的夥伴們辛苦了。同日深夜則於IG曬出老公黑人（陳建州）與兒子在場邊看球的模樣，有感而發寫下：「謝謝打鼻堅持了四年一路披荊斬棘的為台灣籃球付出了這麼多的時間和心血！」

范范寫道：「謝謝打鼻堅持了四年一路披荊斬棘的為台灣籃球付出了這麼多的時間和心血！我期望飛飛翔翔長大後也能像爸爸一樣，做任何事情都有著堅定的信念和被討厭的勇氣，勇往直前！ 」並喊話黑人：「無論發生什麼事，記得我們全家人就是你最強大的後盾！so proud of you 👏🫡🏀🏆♥️ 」罕見放閃。

網友也謝謝黑人為台灣籃球的付出，以及范范對黑人無條件的支持。

范范（范瑋琪）、黑人（陳建州）一家人看PLG聯盟總冠軍賽。圖／截自IG／fanfan

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