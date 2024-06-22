快訊

你家有在「富貴線」嗎？風水師揭密：北市最多、桃園這區也不錯

郭彥均看博愛座爭議「有些難過」 分享昔見美好畫面：善意禮讓不分年齡

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
郭彥均分享對博愛座爭議的看法。圖／截自臉書／郭彥均、本報資料照
郭彥均分享對博愛座爭議的看法。圖／截自臉書／郭彥均、本報資料照

近來博愛座讓座爭議再起，有藝人分享自身經歷，有藝人談「存廢與否」，而男星郭彥均也分享對博愛座的看法，對「良善的好意怎麼演變成這樣」直嘆：有些難過。

郭彥均21日於社群分享最近看到博愛座相關新聞的想法，表示每次看到類似的新聞都有點難過，畢竟設立博愛座本是良善的好意，他表示不在現場不評對錯，只盼多一點互相體諒與良善，社會會更好。

郭彥均也分享過往看到禮讓的善舉，「不坐在博愛座的人看到有需求的朋友也會主動起身禮讓」、「把自己照顧很好老年人起身讓座給小孩給孕婦」，點出「善意禮讓不分年齡而是給自身的要求」。

郭彥均也有感大家素質還是很不錯，希望別因偶發狀況而否認大部分人的好，多點溫暖禮讓、換位思考，無論博愛座還是普通座都讓給有需要的人。

編輯推薦

郭彥均分享對博愛座爭議的看法。圖／截自臉書／郭彥均
郭彥均分享對博愛座爭議的看法。圖／截自臉書／郭彥均

相關新聞

郭彥均看博愛座爭議「有些難過」 分享昔見美好畫面：善意禮讓不分年齡

近來博愛座讓座爭議再起，有藝人分享自身經歷，有藝人談「存廢與否」，而男星郭彥均也分享對博愛座的看法，對「良善的好意怎麼演變成這樣」直嘆：有些難過。

兒子持空氣槍毆人遭「強盜罪起訴」！羅時豐回應了

羅時豐的小兒子羅森宇去年11月爆出捲入社會案件，一名胡姓男子稱在女友家遭毆打，女友還被人擄走。21日檢方依強盜罪嫌...

「誰是被害者2」上架Netflix 再掀全民追凶潮

本週新片新鮮上檔，院線部分有改編真人真事的韓國電影「亡命機劫」、逼出觀眾淚水的「金孫暴富攻略」；串流平台Netflix則...

遭Keanna影射和謝和弦有一腿 陳芳語露面吐1關鍵反擊！

陳芳語先前遭謝和弦前妻Keanna影射，指陳、謝2人在錄音室「抽大X做愛」。時隔2個月她首次現身回應，表示：「我當然剛開...

賀軍翔GG了！涉性侵疑雲新戲確定換角

賀軍翔上個月(5月)因疑似與酒店女公關發生糾紛，住處遭警方搜索查扣私人手機，遭以強制性交列為「妨害性自主罪」被告。賀軍...

蕭淑慎嫩尪被控「騙錢騙上床」 梁軒安發聲澄清無不法行為：配偶均知悉

蕭淑慎小15歲嫩尪梁軒安驚傳遭人指控詐欺、侵占等行為，他於臉書發律師聲明否認指控，並稱與對方的合作「配偶均知悉」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。