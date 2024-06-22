郭彥均看博愛座爭議「有些難過」 分享昔見美好畫面：善意禮讓不分年齡
近來博愛座讓座爭議再起，有藝人分享自身經歷，有藝人談「存廢與否」，而男星郭彥均也分享對博愛座的看法，對「良善的好意怎麼演變成這樣」直嘆：有些難過。
郭彥均21日於社群分享最近看到博愛座相關新聞的想法，表示每次看到類似的新聞都有點難過，畢竟設立博愛座本是良善的好意，他表示不在現場不評對錯，只盼多一點互相體諒與良善，社會會更好。
郭彥均也分享過往看到禮讓的善舉，「不坐在博愛座的人看到有需求的朋友也會主動起身禮讓」、「把自己照顧很好老年人起身讓座給小孩給孕婦」，點出「善意禮讓不分年齡而是給自身的要求」。
郭彥均也有感大家素質還是很不錯，希望別因偶發狀況而否認大部分人的好，多點溫暖禮讓、換位思考，無論博愛座還是普通座都讓給有需要的人。
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