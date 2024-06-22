「誰是被害者2」上架Netflix 再掀全民追凶潮
本週新片新鮮上檔，院線部分有改編真人真事的韓國電影「亡命機劫」、逼出觀眾淚水的「金孫暴富攻略」；串流平台Netflix則有熱門台劇「誰是被害者」第2季，可望再掀全民追凶潮。
Netflix部分，即日起上檔的「誰是被害者」第2季延續4年前第1季故事，除實力派演員張孝全、許瑋甯、李沐都回鍋演出，許久未演出台劇的日本男星藤岡靛跟香港男星劉俊謙也加入；另外還有賺人熱淚的日本電影「餘生一年的我，與可活半年的妳相遇」將於27日感動上架。
院線部分，即日起上映的「亡命機劫」由河正宇、呂珍九主演，電影改編自發生1971年真人真事，河正宇在電影中飾演前戰機駕駛泰仁。
河正宇曾說，劇組在片場做了一架真實尺寸的飛機，因為架設在穩定器上，所以有像飛行般的感受，這也是他拍過最累的電影。
另一部泰國電影「金孫暴富攻略」由泰國人氣BL劇「以你的心詮釋我的愛」男星普提蓬阿薩拉塔納功（Putthipong Assaratanakul）因為想獲得千萬遺產，決定照顧癌末阿嬤，心態卻在過程中逐漸改變，此片海外佳評如潮，已打破泰國電影在越南和印尼首映票房最高記錄。
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