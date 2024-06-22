遭Keanna影射和謝和弦有一腿 陳芳語露面吐1關鍵反擊！

陳芳語先前遭謝和弦前妻Keanna影射，指陳、謝2人在錄音室「抽大X做愛」。時隔2個月她首次現身回應，表示：「我當然剛開始滿不開心，這件事很荒謬，我知道她（Keanna）有在公開地方說有些精神上的困難，我不想變成加害者，就沒解釋。」

陳芳語今（21）日出席電台活動宣傳25日將推出的新專輯「kiki」，對於捲入風波，她強烈否認跟謝和弦交往過，「那時我才17歲，我爸爸都會陪我去錄音」，表示謝和弦已在媒體上對她道歉，至於Keanna則沒有，「我們沒有見過面，我當下看到這件事（指遭影射）就很生氣，覺得這什麼東西，我根本沒有看過這過這個人，我滿頭問號」，她後來得知Keanna曾自吐有精神疾病，瞬間就不氣了，「我不想再刺激她，精神健康很重要，相信每個人都會經過低潮，畢竟我沒做的事，不知道怎麼解釋」。

Keanna稱自己手上有證據，陳芳語也沒在怕，「她想要提供什麼證據我都可以，我真的不知道她要提供什麼，希望她可以好起來，身為女生，我不會祝福任何人被傷害被劈腿，就算她那樣對我」。會不會想要提告？她語帶無奈說：「這件事我覺得真的不想要…很難，要跟自己糾結，有時候覺得要替自己發聲，但同時也不想再製造很煩、很不開心的氛圍，加上告人我也不會比較爽，我沒有想要錢，如果她願意跟我道歉我很感謝，但我覺得不太可能，希望她越來越健康，找到可以跟她相愛的人」。

至於鼓手男友有何反應？陳芳語說：「他有說他們之前認識，跟我說『你有時候控制不了，只能跟它共存』。」表示被造謠時自己確實很傷心，還忍不住哭了。

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