賀軍翔GG了！涉性侵疑雲新戲確定換角

賀軍翔上個月(5月)因疑似與酒店女公關發生糾紛，住處遭警方搜索查扣私人手機，遭以強制性交列為「妨害性自主罪」被告。賀軍翔之後透過律師發聲，鄭重強調自己的清白，「我並未與任何第三人有任何踰矩行為」，但男神形象受重挫，隨後也神隱，至於事發當時主演的新戲「郵票與舒芙蕾」，製作公司「時創」與公視討論後，今(21日)發出聲明，做出「確定換角」決定。

聲明稿如下：

有關本公司拍攝中新戲男主角賀軍翔先生遭檢調搜索一事，引發社會廣泛關注及討論，本公司第一時間基於尊重司法調查程序，期盼事件真相能盡快明朗。

然而，賀軍翔先生所涉案件在本劇開鏡前即已發生，且在明知本劇演出合約對演員相關權利義務的明確條文下，仍未告知此重要資訊。此舉不僅違背雙方合作誠信，也嚴重影響本公司信譽及對合作夥伴的承諾。

基於上述原因，本公司不得不做出換角決定，並將立即尋找合適人選，確保拍攝工作的順利進行，以保障劇組演職人員及合作夥伴的權益。

同時，本公司尊重各當事人的合法權利，不預判任何法律結果，並期盼司法調查還原真相。

時創影業股份有限公司

2024年6月21日