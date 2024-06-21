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蕭淑慎嫩尪被控「騙錢騙上床」 梁軒安發聲澄清無不法行為：配偶均知悉

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
蕭淑慎與老公梁軒安。圖／截自臉書／梁軒安 Eagle-軒爺
蕭淑慎與老公梁軒安。圖／截自臉書／梁軒安 Eagle-軒爺

蕭淑慎小15歲嫩尪梁軒安驚傳遭人指控詐欺、侵占等行為，他於臉書發律師聲明否認指控，並稱與對方的合作「配偶均知悉」。

據「ETtoday星光雲」報導，一名曾姓女子對梁軒安提告，還向蕭淑慎嗆聲「你的渣男老公」，指梁軒安騙錢騙上床。梁軒安表否認指控，還無奈表示「她還欠我前」。

今（21）日傍晚，梁軒安於社群公開律師事務所聲明稿，澄清「絕無任何詐欺、侵占等刑事不法行為」，並稱對於與對方合作配偶均知悉，甚至對方還多次和他老婆家人一起用餐，有親友為證。

面對對方提告，梁軒安透過聲明表示案子靜待司法調查，他相信會給他一個清白。

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梁軒安發律師聲明回應否認控訴。圖／截自臉書／梁軒安 Eagle-軒爺
梁軒安發律師聲明回應否認控訴。圖／截自臉書／梁軒安 Eagle-軒爺

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