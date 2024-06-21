阮經天母親舉辦告別式 痛別：媽媽變成蝴蝶了
阮經天近年雖因電影「周處除三害」紅遍華人圈，卻因為媽媽生病，停下所有工作陪伴母親，然則媽媽仍遺憾去當了天使。21日舉辦告別式，阮經天在IG送別母親，「謝謝所有人，一切圓滿，媽媽變成蝴蝶了」。
阮經天除為了作品宣傳，對於生活相當低調，即便「周處除三害」再度掀起熱潮，他仍默默生活著，陪著生病的媽媽，豈料卻傳出不幸消息，讓身邊朋友相當不捨，對此，經紀人回應，「謝謝大家關心，請給小天和家人空間，謝謝」。
更多推薦
▪不爽被逼認屍！唐治平電視台前怒喊：「我講800次那不是我媽」
▪婚變頻傳！網調侃「陳曉婚後眼裡無光」 陳妍希親回應
▪孫安佐又出事！交保意外發現「已經改名字」 命理師早這樣說
▪陳妍希遭爆婚變！陳曉被問「婚後感覺變了怎麼辦」超妙回應曝
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言