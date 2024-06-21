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阮經天母親舉辦告別式 痛別：媽媽變成蝴蝶了

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
阮經天母親今日舉辦告別式。圖／摘自微博
阮經天母親今日舉辦告別式。圖／摘自微博

阮經天近年雖因電影「周處除三害」紅遍華人圈，卻因為媽媽生病，停下所有工作陪伴母親，然則媽媽仍遺憾去當了天使。21日舉辦告別式，阮經天在IG送別母親，「謝謝所有人，一切圓滿，媽媽變成蝴蝶了」。

阮經天除為了作品宣傳，對於生活相當低調，即便「周處除三害」再度掀起熱潮，他仍默默生活著，陪著生病的媽媽，豈料卻傳出不幸消息，讓身邊朋友相當不捨，對此，經紀人回應，「謝謝大家關心，請給小天和家人空間，謝謝」。

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阮經天母親今日舉辦告別式。圖／摘自IG
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