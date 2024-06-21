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54歲媽媽是AV女優 15歲兒子無奈懇求「不要太有名」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
日本AV女優翔田千里是知名的「熟女派女優」。圖／摘自官方X
日本AV女優翔田千里是知名的「熟女派女優」。圖／摘自官方X

54歲日本AV女優翔田千里擁有豐滿的體態，再加上外型知性、溫柔，是相當知名的「熟女派女優」，並且以單親媽媽身分扶養小孩長大，最近接受「週刊文春」採訪，聊到與小孩之間的趣事，更大膽表示從兒子小時候就向他告知自己的工作是AV女優，沒想到兒子的反應相當貼心。

翔田千里早在兒子小學一年級的時候，就大方向對方展示自己出演作品的樣本，以及刊登寫真照的雜誌，「我不知道兒子具體理解的程度如何，不過他在小學四年級就擁有自己手機，所以他想查就可以查」，她也透露在兒子15歲時，自己拍攝的寫真集竟擺設在書店內，某天，正值青春期的兒子經過，不小心目睹了媽媽的性感寫真，回家後竟然無奈的對她說：「不要再變得更有名了啦。」但同時也感謝媽媽辛勤撫養他長大，「妳既扮演了爸爸的角色，也扮演了媽媽的角色，謝謝妳養育了我」。如今母子關係極佳，還會一起去看音樂會。

翔田並透露當年辭去護理工作，改當AV女優，母親非常不能諒解，甚至流淚，但這並不會影響她，反倒讓她大方表示：「我也是個成年人，不管別人有什麼偏見，只是把我的工作當作工作」，翔田千里也說自己受到很多鼓勵，「我的前夫和我以前工作的公司的一個同事都說：『妳很酷！』」

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